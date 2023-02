Guadagno, vantaggio - Cruciverba

Il guadagno, in elettronica, indica la capacità del circuito di incrementare l'ampiezza o la potenza di un segnale. In altri termini è il rapporto tra la grandezza d'uscita (che sia, per esempio, una tensione o una corrente) e quella d'ingresso.

L’utilità marginale di un bene è concetto cardine della teoria neoclassica del valore in economia ed è definibile come l'incremento del livello di utilità ( U {\displaystyle \ \Delta U} ), ovvero della soddisfazione che un individuo trae dal consumo di un bene, ricollegabile ad aumenti marginali nel consumo del bene ( x i {\displaystyle \ \Delta x_{i}} ), dato e costante il consumo di tutti gli altri beni.