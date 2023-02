Gruppo di barbari armati - Cruciverba

Il Gruppo Wagner (in russo: , traslitterato: Gruppa Vagnera), noto anche come Compagnia militare privata "Wagner" (in russo: «», traslitterato: CVK «Vagner» dall'inglese PMC Wagner e cioè Private Military Company), è ...

Un'orda (dal tartaro ordu, che significa "tribù", "accampamento") ha in italiano un'accezione negativa, identificando un'accozzaglia di uomini armati, caratterizzata dalla violenza e da un accentuato disordine e mancanza di disciplina.