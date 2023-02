Grave incidente Finanziario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grave incidente Finanziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRAC

Significato/Curiosita : Grave incidente Finanziario Strage Il crac Parmalat fu uno scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio finito col fallimento della società alimentare italiana Parmalat. Considerato il più grande scandalo del genere perpetrato da una società privata in Europa, venne scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato come le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

