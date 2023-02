Giurò odio eterno ai Romani - Cruciverba

Fëdor Michajlovic Dostoevskij (in russo: , AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['fdr m'xajlvt dst'jfskj]), in passato in italiano indicato anche come Teodoro Dostojevski (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 febbraio 1881) è stato uno scrittore e filosofo russo.

Annibale (in latino: Hannibal o Annibal; in greco antico: ßa, Hanníbas; in punico, , nb'l Brq; Cartagine, 247 a.C. – Libyssa, 183 a.C.) è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie durante la seconda guerra punica e definito da Theodor Mommsen "il più grande generale dell'antichità".