Gioco da tavolo che simula guerre - Cruciverba

Il calciobalilla o calcio-balilla, detto anche calcetto o biliardino, è un gioco che simula una partita di calcio, in cui i giocatori manovrano, in un tavolo da gioco apposito con sponde laterali, tramite barre (o stecche), le sagome di piccoli calciatori (detti omini o pipotti), cercando di colpire con essi una pallina per spingerla nella porta avversaria. Tale pallina è solitamente realizzata in materiale plastico bianco, piena, con diametro dai ...

RisiKo! è la variante italiana del gioco da tavolo di strategia Risk.