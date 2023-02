Lo è Geronimo Stilton - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è Geronimo Stilton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOPO

Significato/Curiosita : Lo e Geronimo Stilton Geronimo Stilton è un personaggio immaginario protagonista di una serie di libri per ragazzi scritti dall'omonimo autore (in realtà pseudonimo di Elisabetta Dami) e ambientati nell'immaginaria città di Topazia. La serie è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto oltre 35 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 180 milioni in tutto il mondo. I libri hanno generato molto merchandising. Il topolino comune (Mus musculus, Linnaeus, 1758 ) è un piccolo mammifero roditore della famiglia dei Muridi. Viene anche chiamato topo domestico, per differenziarlo dal topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e dal topo campagnolo (Microtus arvalis). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

