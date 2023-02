La funzione religiosa serale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La funzione religiosa serale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VESPRO

Significato/Curiosita : La funzione religiosa serale Massimo Troisi (San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953 – Roma, 4 giugno 1994) è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano. I Vespri siciliani furono una ribellione scoppiata a Palermo all'ora dei vespri di Lunedì dell'Angelo nel 1282. Bersaglio della rivolta furono i dominatori francesi dell'isola, gli Angioini, avvertiti come oppressori stranieri. Da Palermo i moti si sparsero presto all'intera Sicilia e ne espulsero la presenza francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

funzione trigonometrica; Il vaso dell incenso nella funzione religiosa; La funzione degli occhi; Simbolo di una funzione ; Intrisa di solenne e religiosa maestosità; Incredula in materia religiosa ; La corrente religiosa alla quale aderì anche Pascal; religiosa dedita all educazione delle giovani; Discoteca o locale serale ing; C è chi lo consuma al posto del pasto serale ; Un rilassante rito serale ; Ha preceduto L Eredità nel preserale di Rai Uno;