Il frutto dell olmo - Cruciverba

Ulmus L., 1753 è un genere di piante della famiglia Ulmaceae, che comprende alberi denominati olmi, diffusi naturalmente in Europa, in Asia e in Nordamerica e largamente utilizzati come piante ornamentali e soprattutto nella silvicoltura e nell'arboricoltura da legno.

Geografia

Sámara – distretto della Costa Rica nel cantone di Nicoya

– distretto della Costa Rica nel cantone di Nicoya Samara – città della Russia

– città della Russia Samara – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, in Russia

– centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, in Russia Samara – oblast' della Russia

– oblast' della Russia Samara – fiume della Russia

– fiume della Russia Samara – fiume dell'Ucraina

– fiume dell'Ucraina Novaja Samara – città dell'Ucraina

Persone

Spiro Samara – forma italiana nella quale è internazionalmente più noto il compositore greco Spyrìdon Samàras, autore dell'Inno olimpico

Altro

Samara – nome proprio di persona femminile

– nome proprio di persona femminile Lada Samara – autovettura della Lada-Vaz

– autovettura della Lada-Vaz Samara – tipo di frutto secco

– tipo di frutto secco Classe Samara – nome in codice NATO delle navi russe progetto 860 Azimut da sorveglianza idrografica

– nome in codice NATO delle navi russe progetto 860 Azimut da sorveglianza idrografica CSK-VVS Samara – squadra russa di pallacanestro

– squadra russa di pallacanestro Samara – personaggio dei film The Ring e The Ring 2

– personaggio dei film e Samara – personaggio dei videogiochi Mass Effect 2 e Mass Effect 3

– personaggio dei videogiochi Mass Effect 2 e Mass Effect 3 Sàmara – Il patrimonio culturale del Cantone Ticino

Pagine correlate