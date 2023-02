I frutti della quercia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frutti della quercia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GHIANDE

Significato/Curiosita : I frutti della quercia Quercus L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fagaceae, comprendente alberi comunemente chiamati querce. Le querce sono specie chiave in un'ampia gamma di habitat, dal mediterraneo alla foresta pluviale subtropicale. Con il termine ghianda si indica il frutto delle querce, alberi appartenenti al genere Quercus (Europa), di Lithocarpus (Asia e Nord America) e di Cyclobalanopsis (Asia) nella famiglia Fagaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: frutti; della; quercia; frutti che si addentano; Dà frutti oblunghi; Produce frutti in caschi; I frutti per il montebianco; Le prime alture della Lombardia; L Autorità di tutela della sfera personale del cittadino; Il Saint Laurent della moda; Il gatto della miss; Il frutto della quercia ; Una varietà di quercia ; Un tipo di quercia ; __ della quercia , scultore;