Un fritto del ristorante - Cruciverba

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un programma televisivo italiano di cucina in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno condotto dallo chef Alessandro Borghese. Dal 2016, come molte produzioni Sky, viene replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8.

Gruppo misto – nella politica italiana, gruppo parlamentare nel quale vengono inseriti d'ufficio tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo

Místo – comune della Repubblica Ceca

Misto Esporte Clube – società calcistica brasiliana

Misto quente – panino brasiliano

6929 Misto – asteroide della fascia principale

