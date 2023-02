Il fratello del Super Mario dei videogiochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fratello del Super Mario dei videogiochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LUIGI

Significato/Curiosita : Il fratello del Super Mario dei videogiochi Mario ( Mario) è un idraulico immaginario, protagonista dell'omonima serie di videogiochi. Originariamente noto come Jumpman, fu ideato nel 1981 dall'autore di giochi giapponese Shigeru Miyamoto. Essendo il personaggio giocante di numerosi capitoli della serie Super Mario, viene comunemente chiamato Super Mario. Luigi è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: fratello; super; mario; videogiochi; Il mite fratello di Caino; Il fratello di Fidel Castro; Articolo fratello di la; Cedette la primogenitura al fratello Giacobbe; Lo super a il preparato; Un super stite del diluvio; super eroe in realtà del tutto privo di poteri; super are un ostacolo; L opera di Puccini con mario Cavaradossi; Il tipico spettacolo di mario nette siciliano; Simbolo chimico del samario ; Tradizionale spettacolo orientale di mario nette; Uno dei primi videogiochi ; Il Tomb dei videogiochi ; Il Tomb dei videogiochi con Lara Croft; Azienda giapponese di videogiochi ; Cerca nelle Definizioni