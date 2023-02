Le frasi che sono banali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le frasi che sono banali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FATTE

Significato/Curiosita : Le frasi che sono banali L'eufemismo (dal verbo greco efµ (euphemèo), «risuonare bene», oppure dal verbo greco efµ (euphemì), «parlar bene, dir bene») è una figura retorica che consiste nell'uso di una parola o di una perifrasi al fine di attenuare il carico espressivo di ciò che si intende dire, perché ritenuto o troppo banale, o troppo offensivo, osceno o troppo crudo. Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: frasi; sono; banali; Sfoggio di frasi vuote; Insulsi come certe frasi ; frasi d apprezzamento; Fa sfoggio di frasi vuote; Lo sono gli zingari e i beduini; sono uguali nel palazzo; È sono ra nei film; sono uguali nell orchestra; Dettagli banali e superflui; Erroneamente banali zzata come mal di testa; L Hannah de La banali tà del Male; banali tà anche pregna di stereotipi fra; Cerca nelle Definizioni