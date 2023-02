Forma provincia con Cesena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma provincia con Cesena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORLÌ

Significato/Curiosita : Forma provincia con Cesena La provincia di Forlì-Cesena è una provincia italiana della regione Emilia-Romagna di 391 058 abitanti, con capoluogo la città di Forlì. Forlì (, Furlè in romagnolo) è un comune italiano di 116 685 abitanti, capoluogo della provincia di Forlì-Cesena in Romagna. È sede vescovile della diocesi di Forlì-Bertinoro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

