In fondo a Madrid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo a Madrid.



Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : In fondo a Madrid Il Club Atlético de Madrid, abbreviato in lingua spagnola come Atleti e anche riferito a livello internazionale come Atletico Madrid, è una società calcistica spagnola con sede a Madrid e milita in Primera División, la divisione di vertice del campionato spagnolo di calcio. Sigle Identity Document – documento d'identità

– documento d'identità Impel Down – prigione del mondo di One Piece

– prigione del mondo di One Piece Interaction design

Partito Identità e Democrazia – partito politico europeo, costituente il gruppo Identità e Democrazia Cinema Hooligans (I.D.) – film di Philip Davis del 1995 Codici ID – codice vettore IATA di Interlink Airlines

id – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua indonesiana

ID – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Indonesia

ID – codice ISO 3166-2:US dell'Idaho (Stati Uniti) Informatica .id – dominio di primo livello dell'Indonesia

– dominio di primo livello dell'Indonesia ID – identificatore, in particolare nel contesto dei database

id Software – sviluppatore di videogiochi

– sviluppatore di videogiochi id – comando di Unix Musica ID – album dell'Equipe 84 Altro id. – abbreviazione del latino idem , lo stesso

, lo stesso Id – in psicologia, sinonimo di Es

ID – 499 nel sistema di numerazione romano

i-D – rivista britannica

– rivista britannica I.D. The International Design Magazine – rivista statunitense

– rivista statunitense Citroën ID – automobile della Citroën

– automobile della Citroën ID – rete televisiva italiana del gruppo Discovery Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

