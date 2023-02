Il fodero per la sciabola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fodero per la sciabola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUAINA

Significato/Curiosita : Il fodero per la sciabola La sciabola (da szablya, lingua ungherese) è un'arma bianca manesca del tipo spada destinata ai reparti di cavalleria, con lama monofilare curva, affilata sul lato convesso, di lunghezza variabile a seconda del paese di provenienza, e guardia molto pronunciata, atta a coprire tutta la mano. Era normalmente portata in un fodero a due punti di sospensione appeso a un'apposita fascia ma alcuni esemplari venivano portati fissi sulla sella: tale fu il caso della szabla in uso ... La guaina mielinica è una struttura biancastra multilamellare e con funzioni isolanti, che avvolge gli assoni dei neuroni dei Vertebrati, formando la fibra nervosa. Essa non è altro che la membrana plasmatica delle cellule della neuroglia o glia che vanno a rivestire il neurone. La differenza principale tra questa membrana e le altre è che possiede una quantità di lipidi maggiore. Nel sistema nervoso centrale le cellule che rivestono l'assone sono gli oligodendrociti, mentre nel sistema nervoso periferico sono le cellule di Schwann. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: fodero; sciabola; Si conservano nel fodero ; Il fodero della sciabola; Si tiene nel fodero ; Colpi di sciabola ; Vigoroso colpo di sciabola ; sciabola te; Fa parte della sciabola ; Cerca nelle Definizioni