La fine lana del Tibet il cui commercio è illegale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fine lana del Tibet il cui commercio è illegale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SHAHTOOSH

Significato/Curiosita : La fine lana del Tibet il cui commercio e illegale I Beastie Boys sono stati un gruppo musicale rap statunitense formatosi a New York nel 1981. La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, vigogna, alpaca,...) e produzioni minori da cani (chiengora), yak e antilope tibetana (Shahtoosh). La lana che si viene ad ottenere viene definita lana vergine. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

