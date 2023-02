La fine delle speranze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fine delle speranze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZE

Significato/Curiosita : La fine delle speranze Grandi speranze (titolo originale Great Expectations) è il tredicesimo romanzo di Charles Dickens. Fu scritto e pubblicato a puntate tra il 1860 e il 1861. È il secondo romanzo di Dickens, dopo David Copperfield, ad essere stato scritto interamente in prima persona. Codici ZE – codice HASC del comune di Želino (Macedonia del Nord)

ZE – codice vettore IATA di Líneas Aéreas Azteca

ZE – codice ISO 3166-2:HU di Zalaegerszeg (Ungheria)

ZE – codice ISO 3166-2:NL della Zelanda (Paesi Bassi) Altro Ze – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico Zé – diminutivo di José (Giuseppe), nome proprio di persona della lingua portoghese

(Giuseppe), nome proprio di persona della lingua portoghese ZE – targa automobilistica di Zell am See (Austria) Geografia Zè – comune del Benin nel dipartimento dell'Atlantico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Valle trentina delle mele; Residuo delle combustioni; La sigla delle bibite con tre vitamine; Fu causa delle sventure di Troia; Nutrire speranze irrealizzabili; Come un giovane di belle speranze ; Si dice di speranze appese a un filo; Arriva all ultima chi non ha altre speranze ;