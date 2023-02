Fine della scena - Cruciverba

In narrativa, un colpo di scena è una svolta improvvisa nello sviluppo della trama, usata per stupire il lettore o per mantenerne vivo l'interesse. Nel caso in cui la svolta abbia luogo nella parte conclusiva della storia, si parla anche di finale a sorpresa. Un colpo di scena può consistere per esempio in un ...

Sigle

NA – sigla della Città metropolitana di Napoli

– sigla della Città metropolitana di Napoli Nazional-anarchismo – corrente politica

– corrente politica Negative Approach – gruppo musicale hardcore punk

– gruppo musicale hardcore punk Nord America

Not applicable – non applicabile

– non applicabile Not available – non disponibile

– non disponibile Nucleic Acid – acido nucleico

– acido nucleico Numerical Aperture – Apertura numerica, una proprietà ottica

Chimica

Na – simbolo chimico del sodio

N A {\displaystyle \mathbf {N_{A}} } – costante di Avogadro, numero di particelle contenute in una mole

Codici

NA – codice vettore IATA di North American Airlines

– codice vettore IATA di North American Airlines na – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nauru

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nauru NA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Namibia

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Namibia NA – codice ISO 3166-2:ES della Navarra (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della Navarra (Spagna) NA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Napoli (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Napoli (Italia) NA – codice ISO 3166-2:NG di Nassarawa (Nigeria)

Informatica

.na – dominio di primo livello della Namibia

Persone

Eddie Na (1996) – calciatore statunitense

(1996) – calciatore statunitense Na Hong-jin (1974) – regista e sceneggiatore sudcoreano

(1974) – regista e sceneggiatore sudcoreano Na Jeong-seon (1941) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana

(1941) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana Na Ree (1985) – modella sudcoreana

(1985) – modella sudcoreana Na Sang-ho (1996) – calciatore sudcoreano

(1996) – calciatore sudcoreano Na Ying, conosciuta a volte anche con il nome di Natasha Na (1967) – cantante cinese

Altro

nA – simbolo del nanoampere

NA – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

– targa automobilistica di Salonicco (Grecia) NA – targa automobilistica di Napoli (Italia)

– targa automobilistica di Napoli (Italia) NA – abbreviazione dell'ormone Noradrenalina

na (colloq.) – una

