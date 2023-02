La fine del monologo - Cruciverba

Novecento è un monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli nel 1994. Baricco lo compose per farlo interpretare a Eugenio Allegri con la regia di Gabriele Vacis, i quali nel luglio dello stesso anno ne fecero uno spettacolo, che debuttò al festival di Asti. Secondo l'autore il testo può essere definito come una via di mezzo tra «una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce».

Aeronautica

go! – compagnia aerea statunitense

– compagnia aerea statunitense Go Air – compagnia aerea indiana

– compagnia aerea indiana Go Fly – compagnia aerea britannica, ora parte di easyJet

Cinema

Go - Una notte da dimenticare ( Go ) – film statunitense del 1999

( ) – film statunitense del 1999 Go – film giapponese del 2001

Codici

GO – codice vettore IATA di Kuzu Airlines Cargo

GO – codice FIPS 10-4 delle Isole Gloriose

GO – codice ISO 3166-2:BR del Goiás (Brasile)

GO – codice ISO 3166-2:ID di Gorontalo (Indonesia)

GO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Gorizia (Italia)

GO – codice ISO 3166-2:NG di Gombe (Nigeria)

Giochi

Go – antico gioco da tavolo cinese

Informatica

Go – un linguaggio di programmazione sviluppato da Google.

Musica

Go – supergruppo fondato da Stomu Yamashta attivo negli anni settanta

– supergruppo fondato da Stomu Yamashta attivo negli anni settanta Go – album di Paul Chambers del 1959

– album di Paul Chambers del 1959 Go – album di Dexter Gordon del 1962

– album di Dexter Gordon del 1962 Go – album dei Go del 1976

– album dei Go del 1976 Go – singolo degli Asia del 1985, dall'album Astra

– singolo degli Asia del 1985, dall'album Go – album degli Hiroshima del 1987

– album degli Hiroshima del 1987 Go – singolo di Moby del 1992, dall'album Moby

– singolo di Moby del 1992, dall'album Go! – singolo di Roberto Molinaro del 1994

– singolo di Roberto Molinaro del 1994 Go – singolo dei Pearl Jam del 1995

– singolo dei Pearl Jam del 1995 Go! – album dei Letters to Cleo del 1997

– album dei Letters to Cleo del 1997 Go – album dei Thin Lizard Dawn del 1999

– album dei Thin Lizard Dawn del 1999 Go! – album dei Fair Warning del 2000

– album dei Fair Warning del 2000 Go – album dei Bo Gumbos del 2001

– album dei Bo Gumbos del 2001 Go – album di Skunkhour del 2001

– album di Skunkhour del 2001 Go – album degli Ear Unit del 2002

– album degli Ear Unit del 2002 Go – album degli H2O del 2002

– album degli H2O del 2002 Go – album di Pat Benatar del 2003

– album di Pat Benatar del 2003 Go – album dei Vertical Horizon del 2003

– album dei Vertical Horizon del 2003 Go – album di Dusminguet del 2004

– album di Dusminguet del 2004 Go!!! – singolo dei Flow del 2004

– singolo dei Flow del 2004 Go – album dei Vivid del 2004

– album dei Vivid del 2004 Go! – singolo di Common del 2005

– singolo di Common del 2005 Go – singolo degli Steriogram del 2005

– singolo degli Steriogram del 2005 Go – singolo degli Hanson del 2007

– singolo degli Hanson del 2007 Go – album di Mario del 2007

– album di Mario del 2007 Go! – album di Daryl Stuermer del 2007

– album di Daryl Stuermer del 2007 Go – album di Jónsi del 2010

– album di Jónsi del 2010 Go – album di Rare Folk del 2011

– album di Rare Folk del 2011 Go – album dei Motion City Soundtrack del 2012

– album dei Motion City Soundtrack del 2012 Go – singolo di Grimes del 2014

– singolo di Grimes del 2014 Go – singolo dei Chemical Brothers del 2015

– singolo dei Chemical Brothers del 2015 Go! – singolo di Lil Yachty del 2018 estratto dalla colonna sonora di Teen Titans Go! Il film

– singolo di Lil Yachty del 2018 estratto dalla colonna sonora di Teen Titans Go! Il film Go – singolo dei The Black Keys del 2019

– singolo dei The Black Keys del 2019 GO – singolo di The Kid Laroi e Juice Wrld del 2020

Persone

Christopher Go – politico filippino

– politico filippino Gary Go – cantante britannico

– cantante britannico Go Soo – attore sudcoreano

Sport

GO – nelle statistiche del baseball, eliminazioni su battute a terra (ground outs)

Altro

Go – termine giapponese che indica lo pseudonimo con cui si firma un artista

– termine giapponese che indica lo pseudonimo con cui si firma un artista GO – targa automobilistica di Nova Gorica (Slovenia)

GÖ – targa automobilistica del circondario di Gottinga (Germania)

Gò – Nome comune del pesce gobide Zosterisessor ophiocephalus

Altri progetti