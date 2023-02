Felino simile al leopardo - Cruciverba

Il leopardo (Panthera pardus (Linnaeus, 1758)) è una specie di felide della sottofamiglia dei panterini. In passato era noto anche con il nome di pardo o, soprattutto per quanto riguarda la popolazione asiatica, pantera. Questo felino presenta un manto fulvo costellato da rosette, simili a quelle del giaguaro, ma più piccole e con una distribuzione più fitta. Esiste anche una forma melanica, conosciuta col nome di pantera nera. Eccellente ...

Il giaguaro (Panthera onca (Linnaeus, 1758)) è una grossa specie di felino, unico rappresentante vivente del genere Panthera originario delle Americhe. Con una lunghezza (coda esclusa) che può raggiungere i 185 cm e un peso che può toccare i 158 kg, è il più grande felino del continente e il terzo in assoluto. Il suo manto caratteristico presenta una colorazione di fondo dal giallo pallido al marroncino ricoperta da macchie che si dispongono a formare rosette sui fianchi, sebbene alcuni esemplari melanici presentino un manto interamente nero. Il potente morso del giaguaro gli consente di perforare il carapace di tartarughe e testuggini e di utilizzare un insolito modo per uccidere le prede, mordendo direttamente il cranio dei mammiferi tra le orecchie per sferrare un colpo fatale al cervello.