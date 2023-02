Faticosi come certi incarichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticosi come certi incarichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONEROSI

Significato/Curiosita : Faticosi come certi incarichi Romano Prodi (Scandiano, 9 agosto 1939) è un politico, economista e dirigente d'azienda italiano, Presidente della Commissione europea (dal 1999 al 2004), Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte (dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008) e una delle figure più importanti e iconiche della cosiddetta Seconda Repubblica. Il contratto a titolo oneroso, nell'ordinamento giuridico italiano, è un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa parte consegue ricevendo la prestazione della controparte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: faticosi; come; certi; incarichi; faticosi a farsi; faticosi da salire; Fortemente inclinati e faticosi alla salita; Se vanno in su sono faticosi ; Le preposizioni come in e da; Licenziati... come gli allenatori sportivi; Una faccina come -; Crudele come una belva; In cima a certi berretti; Lo sono certi binocoli; Incerti , titubanti; Il fiore... di certi chiodi; incarichi di insegnamento in università; Aveva incarichi di difesa nell Impero Carolingio; Gli incarichi da svolgere; Scegliere fra due o più possibili incarichi ; Cerca nelle Definizioni