Fastidiosa lesione orale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fastidiosa lesione orale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AFTA

Significato/Curiosita : Fastidiosa lesione orale Il lichen planus (LP), o lichen ruber planus (LRP), è una dermatosi infiammatoria ad andamento cronico-recidivante ed eziologia sconosciuta che colpisce cute, mucose e unghie, si configura nella categoria delle malattie autoimmuni. Viene definita afta una dolorosa ulcera all'interno della cavità orale causata da una rottura della mucosa. Viene altresì indicata come stomatite aftosa e ulcera aftosa, specialmente se la ferita è multipla o cronica. La parola deriva dal greco áphtha, fa, che significa pustola. Occorre distinguere tra "afta minor" e "afta major". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: fastidiosa; lesione; orale; Una fastidiosa incombenza; Persona fastidiosa ; Una fastidiosa lesione orale; Faccenda fastidiosa ; Infligge la lesione ; Una lesione della stoffa; lesione estroflessa di pelle o mucose; lesione interna causata da un violento urto; Finisce con la morale ; Costringere con la forza materiale o morale ; Antico canto corale in onore di divinità; Un litorale calabrese; Cerca nelle Definizioni