Fare girare gli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare girare gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTEARE

Significato/Curiosita : Fare girare gli occhi Boris è una serie televisiva italiana prodotta dal 2007. Un torneo medievale (dal francese tourner, roteare, detto anche come giostra dal latino juxtare, avvicinarsi) è una forma di competizione di origine medievale; nascono come giochi guerreschi con fine di esercizio all'arte della guerra diffusisi secondo le fonti storiche sin dal IX secolo in ambito carolingio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: fare; girare; occhi; Dìuino da fare ai medici; Danno da fare ai medici; Quello di coscienza si rifutava di fare il soldato; Un ordine dato per fare sgomberare; Un segnale destinato a chi deve girare ; Il posto scelto per girare uno spot; Fa girare gli automobilisti in cerchio; girare sul perno; La... lastra dell occhi o; Blocchi rocciosi tutti d un pezzo; __ Barton, il vero nome dell occhi o di Falco dei fumetti Marvel; Il convitato lo spiega sulle ginocchi a; Cerca nelle Definizioni