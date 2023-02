Fantasmi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fantasmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPETTRO

Significato/Curiosita : Fantasmi Il fantasma (dal latino phantasma, derivato dal greco ftasµa, phàntasma, a sua volta da at phantàzo, "mostrare" o da atµa «apparire»), chiamato anche ombra, spettro o larva (dal latino larua) nelle leggende e nel folklore è la forma visibile di un'anima, spesso ... Lo spettro elettromagnetico (abbreviato spettro EM) è l'insieme di tutte le possibili frequenze della radiazione elettromagnetica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: fantasmi; fantasmi no verde amico dei Ghostbusters; Innocuo fantasmi no del film del 1995; Stridii metallici, tipici dei... fantasmi rumorosi; fantasmi , spiriti; Cerca nelle Definizioni