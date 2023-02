Famosa villa di Roma - Cruciverba

Villa Ada è il quarto più grande parco pubblico di Roma dopo il Parco regionale dell'Appia antica, il Parco regionale del Pineto e Villa Doria Pamphilj. Ospita numerosi edifici neoclassici, tra i quali la villa reale (attualmente in uso alle Legazioni diplomatiche egiziane in Italia). È collocato nella zona settentrionale della città, a nord-ovest della via Salaria, nel quartiere Parioli.

Ada è un nome proprio di persona italiano femminile.