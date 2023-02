Ettore celebre regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ettore celebre regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCOLA

Significato/Curiosita : Ettore celebre regista Ettore Majorana (Catania, 5 agosto 1906 – Mazara del Vallo, 27 marzo 1938 (morte presunta), o in località ignota dopo il 1959) è stato un fisico italiano. Ettore Scola (Trevico, 10 maggio 1931 – Roma, 19 gennaio 2016) è stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: ettore; celebre; regista; Abbreviazione di ispettore ; ettore __, famoso regista; Un settore del grande magazzino; Abbreviazione d ispettore ; celebre monumeto asiatico; celebre raccolta di Dickens; celebre enciclopedista francese del Settecento; Il celebre romanziere che difese il capitano Dreyfus; Un Brooks regista ; Tini , famoso regista ; Un Tim famoso regista ; Il regista di The Wolf of Wall Street; Cerca nelle Definizioni