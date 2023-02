Esso... in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esso... in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosita : Esso... in inglese L'inglese (nome nativo: English, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'gl/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco e al frisone, con i quali conserva ancora un'evidente parentela. Sigle Trappola ionica (Ion Trap) – analizzatore utilizzato nella spettrometria di massa

(Ion Trap) – analizzatore utilizzato nella spettrometria di massa Impulse Tracker – software per creare musica digitale Cinema Cosetta ( It ) – film del 1927 diretto da Clarence G. Badger

( ) – film del 1927 diretto da Clarence G. Badger It – film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di Stephen King

– film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di Stephen King It - Capitolo due – film del 2019, ispirato alla seconda parte del romanzo di Stephen King Codici IT – codice vettore IATA di Irtysh Avia, Kingfisher Airlines e Kingfisher Red.

– codice vettore IATA di Irtysh Avia, Kingfisher Airlines e Kingfisher Red. it – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua italiana

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua italiana IT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Italia Informatica Tecnologia dell'informazione – In inglese abbreviato in Information Technology

– In inglese abbreviato in Information Technology .it – dominio di primo livello dell'Italia

– dominio di primo livello dell'Italia IT – formato file e estensione di Impulse Tracker Letteratura It – romanzo di Stephen King Medicina Indice terapeutico – Rapporto tra la dose letale e l'efficacia terapeutica di un farmaco

– Rapporto tra la dose letale e l'efficacia terapeutica di un farmaco Circonvoluzione temporale inferiore – Superficie laterale dell'emisfero cerebrale sinistro, conosciuta anche come corteccia IT Musica It – etichetta discografica italiana

– etichetta discografica italiana It – album musicale dei Pulp del 1983

– album musicale dei Pulp del 1983 It - The Album – album musicale dei Alien Sex Fiend del 1986

– album musicale dei Alien Sex Fiend del 1986 It – pseudonimo con il quale era conosciuto il musicista svedese Tony Särkkä del gruppo black metal degli Abruptum Personaggi immaginari It – nome con cui compare nelle vignette di Charles Addams il personaggio della famiglia Addams creato nel 1964 meglio noto come Cugino Itt .

– nome con cui compare nelle vignette di Charles Addams il personaggio della famiglia Addams creato nel 1964 meglio noto come . It – personaggio del romanzo di Stephen King, conosciuto anche come Pennywise il Pagliaccio Ballerino o Bob Gray

– personaggio del romanzo di Stephen King, conosciuto anche come o It – antagonista minore del film animato Mad Monster Party

– antagonista minore del film animato It – antagonista della serie televisiva Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Religione Istituzione Teresiana (Institución Teresiana, I.T.) – associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio Televisione Italia Teen Television – canale satellitare del gruppo Mediaset, conosciuto anche come IT!

– canale satellitare del gruppo Mediaset, conosciuto anche come It – miniserie televisiva statunitense del 1990, ispirata all'omonimo romanzo

– miniserie televisiva statunitense del 1990, ispirata all'omonimo romanzo IT Crowd – serie tv britannica Altro IT – Isolato-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

