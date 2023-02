Esseri spaventosi - Cruciverba

The CW Television Network, detto The CW, è un'emittente televisiva statunitense in lingua inglese gestita da The CW Network, LLC - una joint venture a responsabilità limitata tra Paramount Global, gli ex-proprietari di UPN e Warner Bros., divisione di Warner Bros. Discovery, ex proprietario di maggioranza di The WB Television Network. Il 15 agosto 2022 viene annunciata la vendita del 75% della società a Nexstar Media Group, mentre Warner e Paramount rimarranno azioniste di ...

Un mostro è – in senso molto ampio – un essere vivente reale o immaginario a cui sono attribuite una o più caratteristiche straordinarie, per le quali si discosta enormemente rispetto ad altri considerati nella norma, "ordinari". Il termine mostro ha in genere una connotazione negativa.