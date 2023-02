Erba apprezzata dalle api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba apprezzata dalle api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MELISSA

Significato/Curiosita : Erba apprezzata dalle api Il miele è un alimento prodotto dalle api domestiche (Apis mellifera; Apis cerana) e non (Apis florea; Apis andreniformis; Apis dorsata; Apis laboriosa; Bombus; Trigona; Meliponini) a partire dal nettare o dalla melata. Il nettare è bottinato sui fiori di moltissime piante ed è escreto dalle ghiandole nettarifere presenti all'interno del fiore ma anche in posizione esterna (extra-floreale), ad esempio sul picciolo delle foglie di alcune piante (ciliegio, lauroceraso). Il ... Melissa Satta (Boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: erba; apprezzata; dalle; La terza desinenza verba le; Un mare... d erba ; Piante erba cee boschive; erba per profumare i ravioli; Non apprezzata , poco piaciuta; Il figlio di Giovanni dalle Bande Nere; Si estrae dalle patate; Per molti impiegati va dalle 9 alle 17; Una scimmia dalle braccia molto lunghe;