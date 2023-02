Era in voga la pop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era in voga la pop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ART

Significato/Curiosita : Era in voga la pop L'urban, conosciuto anche come urban contemporary e urban contemporary music o urban pop, è un genere musicale in voga negli Stati Uniti soprattutto durante gli anni ottanta e novanta, sottogenere del R&B e della musica soul. Secondo altre fonti, il termine indica un formato radiofonico che trasmette perlopiù musica di artisti neri destinata a una fascia di età compresa fra i diciotto e i trentaquattro anni. Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino

(ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale

– Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale Art. , in diritto, abbreviazione di articolo

, in diritto, abbreviazione di articolo Art – Run-time system per sistemi operativi Android

– Run-time system per sistemi operativi Android Art – album di Art Farmer del 1961

– album di Art Farmer del 1961 Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza

– commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas

– comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori dell'aeronautica statunitense in uniforme a tempo pieno in quella che è nota come Air Reserve Component (ARC) dell'Aeronautica degli Stati Uniti Pagine correlate Arth (disambigua) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: voga; voga senza pari; Avevano due ordini di voga tori; Due voga tori e timoniere; La studiò Avoga dro; Cerca nelle Definizioni