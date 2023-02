Era dolce e novo quello di Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era dolce e novo quello di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIL

Significato/Curiosita : Era dolce e novo quello di Dante Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un'importante corrente poetica italiana sviluppatasi tra il 1250 e il 1310, inizialmente a Bologna grazie al suo iniziatore, considerato Guido Guinizzelli (morto nel 1276), ma poi spostatosi a Firenze dove si sviluppò maggiormente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: dolce; novo; quello; dante; Un classico dolce natalizio; Scena d amore tenera e dolce ; Tipico dolce natalizio; La fontana di Roma nel film La dolce vita; Quello di Dante era dolce e novo ; Il fiume di Fornovo ; Scorre a Fornovo ; Lo Stato africano con capitale Porto-novo ; Ogni anno a Torino si tiene quello del libro; Nell università c è quello accademico; quello destro è una persona di fiducia; quello di coscienza si rifutava di fare il soldato; Quello di dante era dolce e novo; Guida dante nel Paradiso; Un fragore assordante ; Il papa che dante pone fra gli eretici;