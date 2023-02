Si effondono in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effondono in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ODORI

Significato/Curiosita : Si effondono in cucina L'odore è causato da uno o più composti chimici volatilizzati anche ad una concentrazione molto bassa, che gli esseri umani o altri animali percepiscono dal senso dell'olfatto. L'odore è un'emanazione trasmessa principalmente dall'aria percepita dall'apparato olfattivo dell'uomo e degli animali in generale, e che può fungere da stimolo, conscio o inconscio, per richiamare ricordi, emozioni, bisogni o necessità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

