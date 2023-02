Efficace sistema frenante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficace sistema frenante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Efficace sistema frenante Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui vengono azionati (freno a mano o a pedale), sia in base al principio di funzionamento (freni meccanici, idraulici, aerodinamici, elettrici e pneumatici). Sigle Abaffy, Broyden, Spedicato – autori dei Metodi ABS per la determinazione di algoritmi dell'algebra lineare

– autori dei Metodi ABS per la determinazione di algoritmi dell'algebra lineare Acrilonitrile butadiene stirene – materiale plastico

– materiale plastico Alchilbenzensolfonati – classe di tensioattivi anionici

– classe di tensioattivi anionici American Bureau of Shipping – società di classificazione marittima

– società di classificazione marittima Antilock Braking System – sistema anti bloccaggio delle ruote di un veicolo in frenata

– sistema anti bloccaggio delle ruote di un veicolo in frenata Asset-backed security – titolo obbligazionario

– titolo obbligazionario Associazione bancaria sammarinese

Activity Breakdown Structure – tecnica di scomposizione gerarchica delle attività nella conduzione di un progetto Codici ABS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abu Simbel (Egitto)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abu Simbel (Egitto) abs – codice ISO 639-3 della lingua ambonese malay Aziende Acciaierie Bertoli Safau – azienda siderurgica italiana

– azienda siderurgica italiana Alto Broadcasting System – il precedente nome di ABS-CBN Corporation Altro ABS – Unità di Arbus – provincia del Sud Sardegna – sintema stratigrafico della Sardegna

– Unità di Arbus – provincia del Sud Sardegna – sintema stratigrafico della Sardegna abs – valore assoluto Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «abs» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

