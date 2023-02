Un edificio con molti posti auto - Cruciverba

Grand Theft Auto è un videogioco d'azione sviluppato da DMA Design (ora Rockstar North) e pubblicato nel 1997 da ASC Games in Nordamerica e da Take Two Interactive in Europa. Uscì per MS-DOS, Windows e PlayStation nel 1997 e per Game Boy Color nel 1999.

Il garage rock, anche chiamato 60's punk o garage punk, è un genere musicale nato verso la metà degli anni sessanta negli Stati Uniti ed in Canada a seguito della British invasion quando, su ispirazione di gruppi beat o rock come Beatles e Rolling Stones, nacquero numerose formazioni amatoriali che generalmente suonavano nei garage della casa di uno dei membri. Numerose band produssero quindi nuovi brani musicali che in alcuni casi raggiunsero anche notorietà nazionale e che di solito venivano trasmesse su stazioni radio AM locali o nazionali. Con l'avvento della psichedelia, un certo numero di questi gruppi ne assorbirono elementi tipici fino a quando, dal 1968, quando presero piede forme più sofisticate di musica rock, il garage rock scomparve dalle classifiche e il movimento entrò in una fase di declino. Sebbene generalmente associato all'America del Nord, altri paesi negli anni '60 svilupparono movimenti rock simili.