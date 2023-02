Le e-mail più moleste - Cruciverba

Lo scandalo Petraeus è una serie di eventi che fecero grande scalpore nei mezzi di comunicazione di massa quando divenne di pubblico dominio la relazione extraconiugale tra David Petraeus (direttore della CIA e generale a quattro stelle in congedo) e Paula Broadwell. Petraeus aveva scelto Broadwell come sua biografa ufficiale. Ella era stata coautrice di All In: The Education of General David Petraeus, biografia di lui, al tempo in cui Petraeus era comandante ISAF. Il 9 ...

Lo spam (o spamming) indica l'invio, attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti, di messaggi pubblicitari indesiderati o non richiesti, generalmente di carattere commerciale. Lo spam è noto anche come posta spazzatura (in inglese junk mail) o posta indesiderata. Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale.