Due ossa del bacino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due ossa del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILEI

Significato/Curiosita : Due ossa del bacino Il bacino o pelvi è la struttura osteo-articolare situata all'estremità caudale del tronco. In anatomia regionale, i due termini fanno riferimento a strutture anatomiche diverse tra loro, pertanto occorre disambiguare il termine e specificare che: Der-Ilei (tardo VII secolo) sarebbe stata figlia o meno probabilmente sorella di re Bridei map Beli dei Pitti (morto nel 693). Avrebbe sposato Dargart mac Finguine (morto nel 686) dei Cenél Comgaill, matrimonio dal quale sarebbero nati i sovrani pitti Bridei e Nechtan e forse il Comgal mac Dargarto menzionato negli Annali dell'Ulster. Avrebbe sposato anche un certo Drostan. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: ossa; bacino; Portafortuna in carne e ossa ; Si prendono per parare una mossa dell avversario; Lo indossa il sanitario; Il treno che fa concorrenza al Frecciarossa ; bacino carbonifero tedesco; Pittoresco bacino del Viterbese; Ossa del bacino ; Vasto bacino del Canada; Cerca nelle Definizioni