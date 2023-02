Due lettere di svedese - Cruciverba

L'alfabeto svedese (in svedese: Svenska alfabetet) è l'alfabeto utilizzato per scrivere la lingua svedese. Le 29 lettere di questo alfabeto fanno parte del moderno alfabeto latino, di 26 lettere, più Å, Ä e Ö, in questo ordine. L'alfabeto svedese contiene 20 consonanti e 9 vocali (a e i o u y å ä ö).

Sigle

Side valves – valvole laterali, sistema di distribuzione utilizzata sui motori a quattro tempi

Signoria vostra

Sintagma verbale

Sistolic volume – volume di eiezione ventricolare sinistra

Società Veneta – società ferroviaria

Sosialistisk Venstreparti – partito politico norvegese

Sotto vuoto – condizione di mancanza di aria creata artificialmente

– condizione di mancanza di aria creata artificialmente Strada vicinale

s.v. locuzione latina.

Codici

SV – codice vettore IATA di Saudi Arabian Airlines

SV – codice FIPS 10-4 delle Svalbard

sv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua svedese

SV – codice ISO 3166-1 alpha-2 di El Salvador

SV – codice ISO 3166-2:CV della contea di São Vicente (Capo Verde)

SV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Savona (Italia)

SV – codice ISO 3166-2:LA della provincia di Savannakhet (Laos)

SV – codice ISO 3166-2:MD del distretto di tefan Voda (Moldavia)

SV – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Suceava (Romania)

SV – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di San Vicente (El Salvador)

Fisica

Sv – simbolo del sievert

Informatica

.sv – dominio di primo livello di El Salvador

Musica

Sv – album dei Nadja del 2016

Religione

S.V. – suore della Visitazione del Giappone

Sport

SV – abbreviazione di Sport-Verein nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua tedesca

SV – salvezza (save) nelle statistiche del baseball

Targhe

SV – targa automobilistica di Savona

SV – targa automobilistica di Sankt Veit an der Glan (Austria)

SV – targa automobilistica di Snina (Slovacchia)

