Le divinità del Walhalla - Cruciverba

Nella mitologia norrena, il Valhalla è una maestosa ed enorme sala situata ad Ásgarðr, il mondo divino governato da Odino. Quando un norreno moriva in battaglia poteva finire in due luoghi diversi: una metà veniva scelta personalmente da Odino, verso il quale si dirigeva venendo accompagnato nel Valhalla dalle valchirie, ...

Nella mitologia nordica, gli Asi o Ansi (maschile singolare Ase, femminile singolare Asinia e plurale Asinie; in norreno Æsir, al singolare Ás, Áss o anche Oss, al femminile singolare Ásynja, al femminile plurale Ásynjur, in inglese antico Os al plurale Ese, in alto-tedesco antico Ans al plurale Ensi, in gotico Ans al plurale Anseis, dal proto-germanico *Ansuz), sono gli dèi, signori assoluti del cielo.