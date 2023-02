Divide le due Americhe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide le due Americhe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CANALE DI PANAMA

Significato/Curiosita : Divide le due Americhe L'America, chiamata anche Continente Nuovo o Nuovo Mondo, è il continente della Terra che si estende completamente nell'emisfero occidentale. Secondo la letteratura geografica italiana, dell'Europa occidentale (escluse le Isole britanniche) e dell'America latina, l'America è considerata un continente unico, suddiviso in due subcontinenti: l'America del Nord e l'America del Sud. Il canale di Panama è un'opera idraulica artificiale che attraversa l'istmo di Panama in America centrale, collegando l'oceano Atlantico con l'oceano Pacifico. Lungo 81,1 km compresi i prolungamenti in mare, profondo al massimo 12 m, e largo tra i 240-300 m nel lago Gatún e i 90-150 m nel tratto del taglio della Culebra, permette dunque di evitare la circumnavigazione dell'America meridionale fino a capo Horn o allo stretto di Magellano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

