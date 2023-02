Il dittongo del Cairo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo del Cairo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : Il dittongo del Cairo Cassino (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kas'sino/, San Germano fino al 1863) è un comune italiano di 35 220 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Seconda città della provincia per numero di abitanti, dopo il capoluogo, fu per secoli il principale centro della Terra di San Benedetto, aggregato fin dal medioevo alla Terra di Lavoro. Ultima città verso sud della Valle Latina, si sviluppa ai piedi ... Geografia Ai – una delle Isole Banda (Indonesia) Sigle ad interim

Adobe Illustrator

Aeronautica Italiana

Amnesty International

Application Identifier , identificatori di applicazione definiti nello standard di applicazione GS1-128 e implementato dall'associazione GS1

, identificatori di applicazione definiti nello standard di applicazione GS1-128 e implementato dall'associazione GS1 Ancelle dell'Incarnazione

Artificial Intelligence – Intelligenza artificiale Cinema A.I. - Intelligenza Artificiale – film di Steven Spielberg del 2001 Codici AI – Codice vettore IATA di Air India

AI – ISO 3166-1 alpha-2 di Anguilla

AI – codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Interno (Svizzera) Informatica .ai – dominio di primo livello di Anguilla

– dominio di primo livello di Anguilla ai – formato file e estensione file di Adobe Illustrator preposizione articolato maschile plurale Forma composta della prep. a e dell'art. i (R) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

