È disposto a tutto per denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È disposto a tutto per denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENALE

Significato/Curiosita : e disposto a tutto per denaro Matteo Messina Denaro, noto anche con i soprannomi U Siccu e Diabolik (Castelvetrano, 26 aprile 1962), è un mafioso italiano, legato a Cosa nostra. Il valore venale di un bene nei testi legislativi che disciplinano gli espropri, o il valore venale in comune commercio rintracciabile nei testi che disciplinano l'attività fiscale sono degenerazioni terminologiche del più probabile valore di mercato, uno degli aspetti economici della disciplina dell'Estimo. Il valore venale è il valore che un bene ha in un mercato di riferimento ideale ("comune"); si tratta perciò di un genere di dato costitutivamente teorico, in genere riferito concretamente ad un bene, ma può esserlo anche ad un diritto reale. È classicamente lo scopo di una perizia di stima. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: disposto; tutto; denaro; Maldisposto , ricalcitrante; disposto a raggiera; Favorevolmente disposto ; disposto ad ascoltare: essere tutto __; Il prefisso per tutto ; Del tutto coerente; Si può farla di tutto cuore; Supereroe in realtà del tutto privo di poteri; Invio di denaro ; Il frutto del denaro ; Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici; Aiuto in denaro ;