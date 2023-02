Dire senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dire senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Dire senza consonanti In fonetica articolatoria, una consonante nasale è una consonante che, dal punto di vista del modo di articolazione, è caratterizzata da una risonanza che si realizza quando il canale orale viene ostruito, mentre il velo palatino rimane abbassato, in posizione di riposo, permettendo il deflusso dell'aria proveniente dai polmoni dalle fosse nasali. Geografia Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone) Sigle Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Internet Explorer – browser della Microsoft Codici IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines

ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue

IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda Informatica .ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda

– dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda .ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l. Altro Ie – classico sistema familiare giapponese

– classico sistema familiare giapponese i.e. – abbreviazione dell'espressione latina Id est (cioè)

(cioè) i.e. – abbreviazione di "Iniezione elettronica", utilizzata per alcune vetture Fiat negli anni 85-90 ed anche dall'Alfa Romeo e Lancia. Esempi: Uno Turbo i.e., Alfa 33 1.3 I.E. (da notare che l'Alfa utilizzava le lettere maiuscole) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

