Dipinse molte Bagnanti - Cruciverba

Bagnante (Le baigneur) è un dipinto a olio su tela (127x96,8 cm) realizzato nel 1885 circa dal pittore Paul Cézanne. È conservato nel The Museum of Modern Art di New York.

Il maiale (Sus scrofa domesticus L. ), chiamato anche suino o porco, è un suide addomesticato appartenente ai mammiferi dell'ordine artiodattili suiformi. Il maschio fertile si chiama verro, la femmina scrofa e i cuccioli lattonzoli; questi ultimi, in particolare, a loro volta si definiscono verretti se maschi o scrofette se femmine.