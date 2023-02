Il dio con le frecce - Cruciverba

Dafne (in greco antico: f, Dáphne, "lauro", indicante l'alloro) o Daphne è un personaggio mitologico greco. Si tratta di una delle Naiadi, un tipo di Ninfa femminile associata prevalentemente ai corsi d'acqua dolce nelle loro generalità, quindi a fontane, pozzi, sorgenti e ruscelli.

Eros (in greco antico: , Éros) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico e del desiderio, in latino conosciuto come Cupido.