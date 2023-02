Un diffuso antivirus per PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un diffuso antivirus per PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NORTON

Significato/Curiosita : Un diffuso antivirus per PC Un antivirus è un software finalizzato a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi e malware per un computer come virus, adware, backdoor, BHO, dialer, fraudtool, hijacker, keylogger, LSP, rootkit, spyware, trojan, worm o ransomware. James Geoffrey Ian Norton (Londra, 18 luglio 1985) è un attore britannico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

