Differenziano l occhio dall orecchio - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Differenziano l occhio dall orecchio L'occhio, o bulbo oculare, è l'organo di senso esterno dell'apparato visivo, che ha il compito di ricavare informazioni sull'ambiente circostante attraverso la luce. Quello di re (dal latino: rex) è un titolo diffuso nei paesi di lingua latina per designare il legittimo sovrano di uno Stato monarchico. Se il sovrano è una donna, essa è indicata come regina. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

