Si dice di vendite a prezzi esagerati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di vendite a prezzi esagerati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAPINE

Significato/Curiosita : Si dice di vendite a prezzi esagerati Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso o ad assicurare a sé o ad altri l'impunità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: dice; vendite; prezzi; esagerati; Lo dice chi ha trovato; Si dice di casa in cui regna il caos; Si dice per allontanare; Si dice di banchetto con molte portate; Le vantaggiose svendite offerte negli shops; Luogo di compravendite ; Introito di vendite ; vendite ... con i rilanci; Un centro commerciale dai prezzi vantaggiosi; Se aumenta, i prezzi inevitabilmente salgono; Vendita di prodotti all estero a prezzi più bassi di quelli interni; Nei prezzi , vengono segnati dopo la virgola; esagerati , eccessivi; Si fa ai discorsi esagerati ; esagerati , sfacciati; Mostruosi ed esagerati ; Cerca nelle Definizioni