Si dice spiegandosi - Cruciverba

La dodicesima edizione del reality show Grande Fratello è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012. È durata 161 giorni, ed è stata condotta per la settima volta consecutiva da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta ed ultima volta dall'opinionista Alfonso Signorini.

Maometto ossia il fanatismo (Le fanatisme, ou Mahomet le prophète) è una tragedia di Voltaire scritta nel 1736 e rappresentata per la prima volta dalla compagnia di La Noue a Lilla il 25 aprile 1741, quindi a Parigi il 9 agosto 1742.