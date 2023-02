Lo dice l imbarazzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice l imbarazzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BE

Significato/Curiosita : Lo dice l imbarazzato Lo spagnolo (nome nativo: español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee. Sigle Bachelor of Engineering

Base Excess – eccesso di basi

– eccesso di basi Bloco de Esquerda (Blocco di Sinistra) – partito politico portoghese

(Blocco di Sinistra) – partito politico portoghese British English Chimica Be – simbolo chimico del berillio Codici BE – codice vettore IATA di Flybe

be – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bielorussa

BE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Belgio

BE – il codice ISO 3166-2:CH del Canton Berna (Svizzera) Fisica °Bé – (grado Baumé) – unità di misura della scala di Baumé Informatica .be – dominio di primo livello del Belgio

– dominio di primo livello del Belgio Be Incorporated – azienda produttrice di software che offre il sistema operativo per personal computer BeOS. La compagnia ha ceduto le sue attività a Palm, Inc. nel 2001 Musica Be – album discografico dei Casiopea del 1999

– album discografico dei Casiopea del 1999 BE – album dei Pain of Salvation del 2004

– album dei Pain of Salvation del 2004 Be – album di Common del 2005

– album di Common del 2005 Be – album dei Salem Hill del 2005

– album dei Salem Hill del 2005 BE – album dei Beady Eye del 2013

– album dei Beady Eye del 2013 Be – album dei BTS del 2020 Altro Be – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico BE – sigla usata per gli aerei dell'azienda russa Beriev Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Be» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

