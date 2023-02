Diafana, trasparente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diafana, trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINA

Significato/Curiosita : Diafana trasparente Il Treponema pallidum è un batterio del phylum delle Spirochaetes, specie appartenente alla famiglia dei Spirochaetaceae, Gram negativo, dal corpo diafano, quasi trasparente, che termina con flagelli. È l'agente eziologico della sifilide. La cartilagine ialina è il tipo di tessuto cartilagineo più diffuso nell'organismo. Rappresenta la prima bozza di scheletro nei vertebrati (viene in seguito sostituito dal tessuto osseo ad eccezione che nei pesci cartilaginei); nei mammiferi adulti la cartilagine ialina riveste le superficie delle articolazioni (da non confondere con i menischi, di cartilagine fibrosa), costituisce il tratto che unisce le coste allo sterno (cartilagine costale), parte dello scheletro del naso e della laringe, gli anelli della trachea. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

